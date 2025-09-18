Nagel lascia Mediobanca | la lettera di addio e le dimissioni in cda

Dopo 17 anni alla guida di Mediobanca arrivano le dimissioni dell’amministratore delegato. L’uscita segue l’opas di Mps. Nella lettera ai dipendenti cita Orazio, rivendica i risultati e vende azioni per oltre 21 milioni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nagel lascia Mediobanca: la lettera di addio e le dimissioni in cda

In questa notizia si parla di: nagel - lascia

Mediolanum esce da Mediobanca e lascia Nagel più solo

#Mediobanca, dove andranno banchieri e masse se Nagel lascia con l’arrivo di #Mps - X Vai su X

La lettera di addio di Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati 8,5 miliardi di dividendi. Ho difeso l’eredità di Cuccia e Maranghi; Mediobanca, Alberto Nagel si dimette da amministratore delegato; Nagel si dimette da ad di Mediobanca. La lettera ai dipendenti e la citazione di Orazio.

Alberto Nagel si è dimesso da Mediobanca: lascia l'incarico di amministratore delegato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alberto Nagel si è dimesso da Mediobanca: lascia l'incarico di amministratore delegato ... Scrive tg24.sky.it

La lettera di addio di Alberto Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati agli azionisti 8,5 miliardi di dividendi - Il ceo annuncia le dimissioni da Mediobanca dopo 22 anni alla guida, ora che Mps ha assunto il controllo di Piazzetta Cuccia. Segnala milanofinanza.it