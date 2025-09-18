Era il 2003 quando Alberto Nagel prese il timone di Mediobanca, guidando la nave attraverso le tempeste finanziarie e i mari agitatissimi dei mercati globali. Oggi, ventidue anni dopo la nomina ad amministratore delegato e 34 dal momento dell’assunzione, il supermanager si congeda con una lettera dai toni affettuosi, ma che non lascia spazio a troppi rimpianti. C’è chi si attendeva un discorso da Nobel per la Pace, ma, come dirà più tardi uno degli analisti, il cuore infranto si consola sempre con un bel portafoglio gonfiato. La vendita lampo delle azioni. Infatti, mentre il consiglio di amministrazione discuteva il suo passo indietro a seguito dell’Opas di Montepaschi, l’amministratore delegato non si è limitato a fare il saluto ufficiale: ha anche provveduto a far rotolare l’oro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nagel lascia Mediobanca: incassati 44 milioni in azioni, ora si apre la corsa al successore