Nagel lascia Mediobanca | incassati 44 milioni in azioni ora si apre la corsa al successore
Era il 2003 quando Alberto Nagel prese il timone di Mediobanca, guidando la nave attraverso le tempeste finanziarie e i mari agitatissimi dei mercati globali. Oggi, ventidue anni dopo la nomina ad amministratore delegato e 34 dal momento dell’assunzione, il supermanager si congeda con una lettera dai toni affettuosi, ma che non lascia spazio a troppi rimpianti. C’è chi si attendeva un discorso da Nobel per la Pace, ma, come dirà più tardi uno degli analisti, il cuore infranto si consola sempre con un bel portafoglio gonfiato. La vendita lampo delle azioni. Infatti, mentre il consiglio di amministrazione discuteva il suo passo indietro a seguito dell’Opas di Montepaschi, l’amministratore delegato non si è limitato a fare il saluto ufficiale: ha anche provveduto a far rotolare l’oro. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: nagel - lascia
Mediolanum esce da Mediobanca e lascia Nagel più solo
Nagel lascia Mediobanca: la lettera di addio e le dimissioni in cda
Mediobanca, Nagel lascia il timone e saluta: “Siate pronti a superare nuove sfide”
Alberto Nagel si è dimesso da #Mediobanca: lascia l'incarico di amministratore delegato - X Vai su X
Nagel lascia Mediobanca: incassati 44 milioni in azioni, ora si apre la corsa al successore; Nagel vende un nuovo pacchetto di azioni Mediobanca: incasso da oltre 21 milioni; Nagel lascia Mediobanca, dopo l’offerta di Mps si dimette il consiglio di amministrazione.
Mediobanca, la fine dell’impero di Alberto Nagel (che incassa altri 21 mln) - "La Grecia vinta conquistò il feroce vincitore", scrive Alberto Nagel citando Orazio. Riporta fortuneita.com
Nagel vende ancora e incassa in totale una cifra capogiro: oltre 43 milioni di euro - A tanto ammonta l'incasso di Alberto Nagel il numero uno di Mediobanca che lascia Piazzetta Cuccia dopo 34 anni di lavoro e dopo averlo guidato per 22. Secondo adnkronos.com