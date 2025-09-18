Nagel dice addio a Mediobanca
Alberto Nagel si è dimesso da amministratore delegato di Mediobanca: la sua decisione, attesa, è stata annunciata durante il cda di giovedì mattina in piazzetta Cuccia a Milano. Ad anticipare l'addio una lettera ai dipendenti, dove Nagel ha salutato citando Orazio: "Graecia capta ferum victorem cepit". Le dimissioni seguono l'Opas di Mps su Mediobanca. "Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Così come sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità" ha scritto Nagel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
