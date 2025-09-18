Nadia Battocletti | Qualifica liscia in finale ci si scatena Furlani sembra un supereroe

Nadia Battocletti è tornata in pista ai Mondiali 2025 di atletica dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri. La nostra portacolori si è cimentata sulla mezza distanza, superando con disinvoltura la batteria e qualificandosi così per la finale dei 5.000 metri che andrà in scena sabato 20 settembre. Nadia Battocletti ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Me la sono vissuta con tranquillità, non mi aspettavo una gara così tirata e accettiamo tutto quello che arriva. È andata particolarmente liscia come qualifica, è in finale che ci si scatena. Non mi è dispiaciuto che siamo partite forti sul ritmo in modo da evitare contatti, è sempre pericoloso arrivare all’ultimo giro “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti: “Qualifica liscia, in finale ci si scatena. Furlani sembra un supereroe”

In questa notizia si parla di: nadia - battocletti

Correre è ancora uno sfogo, intervista a Nadia Battocletti

Nadia Battocletti: “Io capitana? Che responsabilità, di solito è Tamberi. Siamo una famiglia. E in tribuna…”

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: assolo prorompente di Nadia Battocletti, l’Italia risale!

Nadia Battocletti: “Qualifica liscia, in finale ci si scatena. Furlani sembra un supereroe” - - X Vai su X

Nadia e Iliass, ci avete fatto sognare! Dal cross del Campaccio ai Mondiali di Tokyo, due splendidi risultati per due azzurri che ci stanno a cuore. @nadia.battocletti, argento Mondiale nei 10.000 @iliassaouani, bronzo Mondiale nella maratona Sportm - facebook.com Vai su Facebook

Nadia Battocletti: “Qualifica liscia, in finale ci si scatena. Furlani sembra un supereroe”; Mondiali di atletica: Battocletti chiude al secondo posto e vola in finale nei 5000; Battocletti si ritrova Furlani in diretta TV, è emozione pura: Ci hai fatto agitare.

Battocletti si ritrova Furlani in diretta TV, è emozione pura: “Ci hai fatto agitare” - Battocletti in finale nei 5000 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, la sorpresa dell'oro Mattia Furlani: “Sei un supereroe” ... Riporta fanpage.it

Mondiali di atletica, Nadia Battocletti nei 5.000 controlla, convince e si qualifica: sabato sarà a caccia di un'altra medaglia in finale - Controlla, amministra, non forza nulla: e per Nadia Battocletti arriva l'attesa (ma mai scontata) qualificazione alla finale mondiale dei 5. Scrive ildolomiti.it