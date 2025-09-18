Nadia Battocletti controlla Chebet e avanza in finale sui 5000 ai Mondiali Kipyegon risponde

Nadia Battocletti si è qualificata con disinvoltura alla finale dei 5000 metri ai Mondiali 2025 di atletica. La fuoriclasse trentina è tornata in pista a Tokyo dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 10.000 metri cinque giorni fa e ha corso con disinvoltura la batteria della mezza distanza. Il ritmo è stato sostenuto fin dalle prime battute. La campionessa d’Europa si è impegnata senza particolari patemi d’animo, è rimasta nel gruppo delle migliori che si è progressivamente ridotto in termini di unità e ha controllato la situazione con il piglio che la contraddistingue. L’argento olimpico dei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nadia Battocletti controlla Chebet e avanza in finale sui 5000 ai Mondiali. Kipyegon risponde

