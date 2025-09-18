‘My body is a cage’ a Cesena lo spettacolo che accende i riflettori sulla sindrome di Down
Accendere i riflettori sulla diversità per favorire una piena integrazione di ciascuno. Mercoledì 1° ottobre, alle ore 21, al Cineteatro Bogart di Cesena (via Chiesa di Sant’Egidio, 110), andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘My Body is a Cage’, scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
