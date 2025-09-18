MX2 il GP d’Australia deciderà chi sarà il campione tra Laengenfelder e de Wolf
Ci siamo! Siamo pronti per l’ultimo, decisivo, atto del Mondiale di MX2 2025. Tutto si deciderà nel fine settimana conclusivo. Il titolo è ancora in bilico e le emozioni non mancheranno. Chi sarà il nuovo campione della MX2? Lo scopriremo nella notte tra sabato e domenica. Si correrà, infatti, il Gran Premio d’Australia, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2025. Sul tracciato di Darwin saranno in palio 60 punti (10 della Qualifying Race e 50 delle due manche) che andranno finalmente a decidere chi sarà il nuovo campione. Simon Laengenfelder o Kay de Wolf? Sono loro i duellanti che hanno impreziosito questa annata e sono loro che andranno a caccia del successo finale in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it
