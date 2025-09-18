Musica spettacoli animazioni e buon cibo per Pozza in Festa

Pozza in Piazza: sabato 20 e domenica 21 settembre due giorni di festa in Piazza Toscanini a Pozza di Maranello proposti dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con il Comune di Maranello. Due giornate ricche di eventi, tra musica, animazioni, spettacoli e buon cibo, per una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - spettacoli

Torna “Sere d’estate… a Maserà”: musica e spettacoli gratuiti in piazza del Donatore

Strade in festa e spettacoli per tutti: a Bobbio tornano l’arte e la musica del Buskers Festival

Marenia 2025 | Un'estate sul litorale pisano tra musica, incontri e spettacoli

Dalla prosa alla musica, dall’opera agli spettacoli per tutta la famiglia: la proposta della stagione 25/26 del Consorziale attraverso venti titoli presenta il teatro in tutte le sue sfaccettature! Da oggi è possibile rinnovare l’abbonamento alla stagione di prosa, com - facebook.com Vai su Facebook

Torna Vicoli in calice: musica, incontri e buon vino tra le vie della Civitella; Cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 settembre a Legnano e nell’Alto Milanese; Oscillante 2025 a Torino: il festival del circo aereo con spettacoli e musica.

Capodanno diffuso nel centro storico: musica e spettacoli per San Silvestro - Per chi deciderà di trascorrere la notte di San Silvestro in città non mancheranno le occasioni di divertimento. Lo riporta lanazione.it

Forlì, torna il Festival del Buon Vivere. XVI edizione dedicata alla “Intelligenza sentimentale” - A Forlì, dal 18 al 28 settembre 2025, torna il Festival del Buon Vivere: incontri, spettacoli, musica, mostre, laboratori e attività diffuse ... Da ravennanotizie.it