Musica fotografia e danza | continua ’Ipercorpo’ all’ExAtr

Prosegue stasera la cinque giorni della 21ª edizione di ‘ Ipercorpo ’, festival internazionale delle arti dal vivo, intitolata ’ Agorà ’ negli storici depositi di ExAtr, sempre aperto tra le 18 e le 24, quando sarà possibile fruire dell’area bar curata dal Diagonal Loft Club e del food truck di Agriturismo Fangacci. Dalle 18.30 alle 20.30 ‘Invasioni creative’, progetto audiowalk che ha coinvolto alcuni studenti delle scuole superiori del territorio nel realizzare degli audio originali da diverse aree di Forlì. Dalle 19 alle 21 ecco il primo appuntamento con la musica insieme a Davide Fabbri ed Elisa Gandini di Città di Ebla con l’esibizione ‘Risonanza nostalgicaIn the desert’, e, sempre alle 19, l’arte della fotografa Giovanna Silva, che per quest’occasione ha scattato delle foto al deposito in un momento che precede la messa in posa delle opere, per restituire una visione ordinaria, di come si presenta durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

