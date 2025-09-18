Musica e spettacoli | il Grappolo d’oro entra nel vivo
Entrerà nel vivo da domani la festa del Grappolo d’Oro a Potenza Picena, che vedrà anche l’esibizione dal vivo del famoso e storico deejay italiano Molella. Il suo concerto inizierà alle 23.30 in piazza Matteotti, ma la serata si scalderà già alle 21.30 con il dj-set di Asia Nardi. Ovviamente saranno aperte le locande tra piazza Garibaldi e largo Leopardi, dove chiunque potrà mangiare diverse specialità di street food o bere del buon vino, a cui è dedicata la festa. E non mancheranno gli artisti di strada, che animeranno il centro storico con i loro spettacoli. Dopodomani, invece, sarà il turno di un altro pezzo da novanta, e cioè dj Angemi (nella foto), che sempre a partire dalle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: musica - spettacoli
