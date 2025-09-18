Musica e motori in piazza I piloti raccontano il mito della Parigi-Dakar
Il mito della Parigi-Dakar torna a vivere a Legnano. Domenica la città ospiterà la quinta edizione di “C’era una volta la Parigi Dakar“ e il sesto raduno internazionale Honda Africa Twin Marathon, iniziative promosse dall’associazione musicale Jubilate nell’ambito della rassegna Musica e Motori, con la partecipazione di grandi nomi del rally africano e il sostegno di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Honda Motor Europe Italia, Moto Macchion e LavazzaMotoLab. Ospite d’onore madame Diane Thierry-Mieg, moglie di Thierry Sabine, fondatore della Dakar tragicamente scomparso nel 1986. "Attraverso i mezzi originali, i racconti dei piloti e la partecipazione di protagonisti internazionali, vogliamo far rivivere l’atmosfera unica del deserto e trasmettere quei valori di coraggio, passione e spirito di adattamento a un nuovo pubblico", spiega Patrizia Alli, promotrice della manifestazione e anima della scuola Jubilate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
