Musica ad alto volume | scatta l’esposto

Esposto anonimo contro lo chalet ‘ Bagni ‘77’ nessuna irregolarità riscontrata. Operatori balneari ancora presi di mira: un anno fa, una lettera anonima era stata inviata al sindaco dove venivano segnalati alcuni stabilimenti balneari che non rispettavano le regole di somministrazione e preparazione di cibi, mentre quest’anno, la gran parte delle proteste ha riguardato la musica ad alto volume che arriva dagli stabilimenti. "Per quelli che fanno denunce anonime, mi spiace ma vi è andata male – il post social di Filippo Borioni, titolare dei Bagni ’77 -. Un consiglio, impegnate il vostro tempo nello studio, nel lavoro e nella ricerca del miglioramento costante, non cercando di danneggiare gli altri con esposti anonimi, anche perché l’anonimato potrebbe far pensare che i primi a non essere in regola siete proprio voi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

