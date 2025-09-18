Musica ad alto volume | scatta l’esposto
Esposto anonimo contro lo chalet ‘ Bagni ‘77’ nessuna irregolarità riscontrata. Operatori balneari ancora presi di mira: un anno fa, una lettera anonima era stata inviata al sindaco dove venivano segnalati alcuni stabilimenti balneari che non rispettavano le regole di somministrazione e preparazione di cibi, mentre quest’anno, la gran parte delle proteste ha riguardato la musica ad alto volume che arriva dagli stabilimenti. "Per quelli che fanno denunce anonime, mi spiace ma vi è andata male – il post social di Filippo Borioni, titolare dei Bagni ’77 -. Un consiglio, impegnate il vostro tempo nello studio, nel lavoro e nella ricerca del miglioramento costante, non cercando di danneggiare gli altri con esposti anonimi, anche perché l’anonimato potrebbe far pensare che i primi a non essere in regola siete proprio voi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: musica - alto
Volume troppo alto al festival, la Municipale ferma la musica. Bagarre sui social
Musica ad alto volume e dj nel locale senza le autorizzazioni: scattano multe e denunce
"Feste galleggianti" con musica ad alto volume in mare: scatta il divieto della guardia costiera
In alto i boccali, la musica è iniziata e l’atmosfera è tutta Oktoberfest! Chi è pronto a brindare con noi? Vai su Facebook
Musica ad alto volume: scatta l’esposto; Abbassa quella musica e scatta la maxi rissa con i coltelli tra vicini: padre e figlio in ospedale; Musica ad alto volume in mare, ma solo oltre i 500 metri dalla costa: scatta l'ordinanza.
"Abbassa quella musica" e scatta la maxi rissa con i coltelli tra vicini: padre e figlio in ospedale - Nei guai sono finite due famiglie: dieci persone in tutto sono state denunciate. Secondo today.it
Carini, rissa tra vicini per la musica ad alto volume: 10 denunciati - CARINI – I militari della Sezione Radiomobile di Carini, con il supporto della Stazione di Terrasini, hanno denunciato 10 persone di età compresa dai 19 e i 61 anni, per rissa aggravata. Da livesicilia.it