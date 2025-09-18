Music Day Roma | 46^ edizione
Puntuale e attesissimo, il Music Day Roma, la grande Fiera del disco della Capitale è pronta ad aprire ancora una volta le sue porte a collezionisti e appassionati. Il Music Day Roma nei suoi 13 anni di storia ha attratto come una calamita l’interesse di giovani e meno giovani, contribuendo in modo significativo al rilancio di quelli che per molti erano solo strani oggetti, vestigia di un passato ormai superato. Ma, come quel galantuomo del tempo ha dimostrato, non era affatto così e oggi i dischi in vinile sono tornati in auge su tutti i mercati e risultano, ormai da anni, il supporto fisico più venduto in ambito musicale. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: music - roma
Al via “Riccione Summer Music”: Nek inaugura la rassegna dei concerti gratis in piazzale Roma
Francesco Renga conquista piazzale Roma. Ora al Riccione Summer Music arrivano i Gemelli Diversi
Irene Grandi conclude la rassegna “Riccione Summer Music” facendo cantare la folla di piazzale Roma
Mad Music Roma - facebook.com Vai su Facebook
Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma 46^ edizione; Music Day Roma 2025, il mondo del vinile a Spinaceto; Music Day, la Fiera del disco di Roma.
Music Day Roma, il 30 novembre la fiera del disco nella Capitale - 500 mq di area espositiva per riscoprire vinili, CD, rarità e memorabilia, per un affascinante viaggio lungo le note dell’evoluzione musicale, dalle radici dei generi che hanno plasmato la ... Scrive ilmessaggero.it