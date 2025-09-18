Music Day Roma | 46^ edizione

Puntuale e attesissimo, il Music Day Roma, la grande Fiera del disco della Capitale è pronta ad aprire ancora una volta le sue porte a collezionisti e appassionati. Il Music Day Roma nei suoi 13 anni di storia ha attratto come una calamita l’interesse di giovani e meno giovani, contribuendo in modo significativo al rilancio di quelli che per molti erano solo strani oggetti, vestigia di un passato ormai superato. Ma, come quel galantuomo del tempo ha dimostrato, non era affatto così e oggi i dischi in vinile sono tornati in auge su tutti i mercati e risultano, ormai da anni, il supporto fisico più venduto in ambito musicale. 🔗 Leggi su Funweek.it

Music Day Roma, il 30 novembre la fiera del disco nella Capitale - 500 mq di area espositiva per riscoprire vinili, CD, rarità e memorabilia, per un affascinante viaggio lungo le note dell'evoluzione musicale, dalle radici dei generi che hanno plasmato la ...

