Music Day Roma | 46^ edizione

Puntuale e attesissimo, il Music Day Roma, la grande Fiera del disco della Capitale è pronta ad aprire ancora una volta le sue porte a collezionisti e appassionati. Il Music Day Roma nei suoi 13 anni di storia ha attratto come una calamita l’interesse di giovani e meno giovani, contribuendo in modo significativo al rilancio di quelli che per molti erano solo strani oggetti, vestigia di un passato ormai superato. Ma, come quel galantuomo del tempo ha dimostrato, non era affatto così e oggi i dischi in vinile sono tornati in auge su tutti i mercati e risultano, ormai da anni, il supporto fisico più venduto in ambito musicale. 🔗 Leggi su Funweek.it