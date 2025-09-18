museo campano di capua misure per la rimozione delle barriere architettoniche

Tempo di lettura: 2 minuti Il Museo Campano di Capua ha compiuto un passo decisivo verso l’accessibilità universale grazie alla redazione del P.E.B.A. – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, realizzato nell’ambito del PNRR, Missione 1 Cultura, Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e nei luoghi della cultura”. Il Piano definisce in maniera puntuale gli interventi necessari per consentire a tutte le persone – comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive – di accedere e vivere pienamente gli spazi del museo, nel rispetto della complessità storica e architettonica dell’edificio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

