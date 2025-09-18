Murelli | Basta a chi continua a spalancare le porte all’immigrazione clandestina

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’inchiesta di Piacenza è l’ennesima conferma: attorno allimmigrazione clandestina c’è chi specula e si arricchisce. Un Caf e un commercialista hanno trasformato il Decreto Flussi in un mercato nero di nulla osta, rivenduti a migliaia di euro, con guadagni per oltre un milione. Una vergogna che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

