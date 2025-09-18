Murdaugh | Morte in famiglia su Disney+ | trailer trama cast e quando esce

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scandalo nel profondo Sud degli Stati Uniti e una famiglia tra le più importanti dello stato. Segreti, bugie, morte e potere. Disney+ annuncia Murdaugh: Morte in famiglia, serie in otto episodi sulla dinastia dei Murdaugh. Ecco il trailer, la trama, il cast e tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Today.it

