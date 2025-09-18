Muore in solitudine per un infarto il Comune paga il funerale

Casertanews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno ha reclamato la salma di Vincenzo Pezzullo, 74enne originario di Rocchetta e Croce deceduto per morto naturale a Castel Volturno all'interno di una abitazione di via Ceracchi civico 24 a Castel Volturno località Pescopagano.E' morto per arresto cardiocircolatorio secondo quanto accertato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: muore - solitudine

Muore in solitudine, Comune si fa carico del funerale

Muore in solitudine per un infarto, il Comune paga il funerale; Viveva con il fratello morto in casa da tempo. Dramma della solitudine; Figlia stroncata da un malore, il dottor Antonio muore un mese dopo: non ha retto al dolore.

Spoleto, trova la casa svaligiata dai ladri e muore di infarto per lo choc: Giuseppe Capaldini aveva 68 anni - Al rientro dalla passeggiata serale con la moglie, ha trovato la casa svaligiata dai ladri e non ha retto al dolore. Si legge su ilmessaggero.it

Sposo muore di un infarto durante il suo matrimonio: il dramma di Antimo Squillace, aveva 49 anni - Un uomo di 49 anni è morto durante la festa di matrimonio, poche ore dopo il rito civile nel comune di Bornasco (Pavia), in Oltrepò Pavese. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Muore Solitudine Infarto Comune