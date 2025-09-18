Muore in solitudine per un infarto il Comune paga il funerale

Nessuno ha reclamato la salma di Vincenzo Pezzullo, 74enne originario di Rocchetta e Croce deceduto per morto naturale a Castel Volturno all'interno di una abitazione di via Ceracchi civico 24 a Castel Volturno località Pescopagano.E' morto per arresto cardiocircolatorio secondo quanto accertato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: muore - solitudine

Muore in solitudine, Comune si fa carico del funerale

