Multe in forte aumento In sette mesi superato l’importo di tutto il 2024

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ARGENTARIO Nel corso dell’anno sono già state elevate oltre 14mila multe, per un totale di oltre 900mila euro. E, nonostante il dato sia di soli sette mesi, supera già quello dell’intero 2024. Accertati dalla polizia municipale i proventi per le violazioni al codice della strada, aggiornati al periodo tra il primo gennaio e il 31 luglio 2025. Il report fornito dal programma gestionale è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Monte Argentario, dopo l’accertamento da parte della polizia locale sulle infrazioni al codice della strada che si sono verificate nei primi sette mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

