LA RIORGANIZZAZIONE. La Polizia locale ha rottamato i vecchi blocchetti, sostituiti da dispositivi e stampanti portatili. Il verbale si «scarica» e il Comune risparmia 30mila euro l’anno. Angeloni: «Meno costi e ridotti i margini d’errore». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Multe, è scattata la rivoluzione digitale. Tablet e codice Qr: ecco cosa cambia