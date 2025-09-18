Mrs Playmen | teaser trailer della nuova serie Netflix con Carolina Crescentini

Cinefilos.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile il teaser trailer di “Mrs Playmen”, la nuova serie Netflix in 7 episodi prodotta da Aurora TV e ispirata alla storia di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana. La serie sarà disponibile solo su Netflix dal 12 novembre. Il cast e la trama di Mrs Playmen. Nel cast, Carolina Crescentini (Adelina Tattilo), Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella), Giampiero Judica (Don Rocco). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

playmen - teaser

