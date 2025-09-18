Mrs Playmen | il trailer della serie sulla rivista erotica italiana con Carolina Crescentini
Carolina Crescentini diventa Adelina Tattilo nella nuova serie Netflix “Mrs Playmen” ispirata alla vita e alla carriera dell'editrice della rivista erotica italiana più famosa di sempre. Nell’Italia di fine anni ‘60, una donna assurge agli onori della cronaca, ma anche delle polemiche, per aver. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: playmen - trailer
