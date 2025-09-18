Mozzarella di bufala Dop | stop all' ipotesi del latte congelato

AGI - La filiera bufalina è al centro di un ampio dibattito in questo periodo. Alcuni paventano lo spettro dell'utilizzo di latte congelato nella Dop, altri di una invasione di mozzarelle dalla Germania con il risultato solo di una grande confusione. A tal proposito, interviene il direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, Pier Maria Saccani. "Ci tocca ribadire che il Consorzio di Tutela è l'unico ente deputato a presentare modifiche al disciplinare di produzione - spiega - che prevede l' utilizzo solo di latte fresco di bufala di razza mediterranea italiana, allevata nell'area di origine. 🔗 Leggi su Agi.it

