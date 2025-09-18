Mozione e petizione popolare di FdI contro l' aumento delle tariffe delle mense scolastiche
"È il momento di dimostrare concretamente, e non a parole, di voler aiutare le famiglie. Per questo, come Fratelli d'Italia, abbiamo presentato al Comune di Cesena una mozione per chiedere la revisione degli aumenti delle tariffe del servizio mensa nelle scuole primarie e secondarie di primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dopo la mozione presentata da Azione in Comune, la petizione e la grande partecipazione dei cittadini, siamo soddisfatti che l’assessore Patanè abbia preso l’impegno di realizzare la prima esperienza a Roma di BRT - X Vai su X
Irpinianews.it. . Dalla petizione “Ridateci il treno: stop all’isolamento di Avellino”, che in poche settimane ha raggiunto quasi 5.000 firme, la questione di Borgo Ferrovia arriva sul tavolo del Governo. Il promotore della raccolta firme, Claudio Petrozzelli, ha annu - facebook.com Vai su Facebook
Mozione e petizione popolare di FdI contro l'aumento delle tariffe delle mense scolastiche; Santa Maria Nuova, nuovo piano parcheggi Due ore di sosta gratuita per tutti “Una vittoria della petizione popolare”; No alla statua del Che. Scatta la petizione.
«Petizione inammissibile», rigettata la raccolta di 1.200 firme per chiedere le dimissioni di Brugnaro: comitati sul piede di guerra - «Ritengo doveroso dichiara la presidente ribadire alcuni princìpi fondamentali che regolano il funzionamento democratico del nostro ... Da ilgazzettino.it
"Sì al salario minimo". Via alla raccolta firme dopo la mozione bocciata - I gruppi di centrosinistra in Comune tornano alla carica sulla questione del salario minimo e, dopo la bocciatura della loro mozione, lanciano una petizione popolare (foto repertorio). lanazione.it scrive