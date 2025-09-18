Mozione e petizione popolare di FdI contro l' aumento delle tariffe delle mense scolastiche

Cesenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È il momento di dimostrare concretamente, e non a parole, di voler aiutare le famiglie. Per questo, come Fratelli d'Italia, abbiamo presentato al Comune di Cesena una mozione per chiedere la revisione degli aumenti delle tariffe del servizio mensa nelle scuole primarie e secondarie di primo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mozione - petizione

Mozione e petizione popolare di FdI contro l'aumento delle tariffe delle mense scolastiche; Santa Maria Nuova, nuovo piano parcheggi Due ore di sosta gratuita per tutti “Una vittoria della petizione popolare”; No alla statua del Che. Scatta la petizione.

«Petizione inammissibile», rigettata la raccolta di 1.200 firme per chiedere le dimissioni di Brugnaro: comitati sul piede di guerra - «Ritengo doveroso dichiara la presidente ribadire alcuni princìpi fondamentali che regolano il funzionamento democratico del nostro ... Da ilgazzettino.it

"Sì al salario minimo". Via alla raccolta firme dopo la mozione bocciata - I gruppi di centrosinistra in Comune tornano alla carica sulla questione del salario minimo e, dopo la bocciatura della loro mozione, lanciano una petizione popolare (foto repertorio). lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mozione Petizione Popolare Fdi