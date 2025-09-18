Mozart e dintorni quattro serate per celebrare il genio di Salisburgo

Giunge alla sua quarta edizione Mozart e dintorni, la rassegna che l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e l'Associazione Mozart Italia – Sede di Udine dedicano al genio di Salisburgo e alle sue molteplici influenze sulla musica europea. Quattro concerti in programma tra settembre e.

Genova3000. . Il Don Giovanni di Mozart aprirà la nuova stagione del Teatro Carlo Felice - Interviste al sovrintendente MICHELE GALLI e agli assessori alla Cultura di Regione Liguria e Comune di Genova SIMONA FERRO e GIACOMO MONTANARI - Opera - facebook.com Vai su Facebook

Mozart e dintorni, quattro serate per celebrare il genio di Salisburgo, 20 settembre 2025; Mozart e dintorni: a settembre e ottobre quattro concerti a Udine, Povoletto e Premariacco; Mozart torna a incantare Chieti: dal 1° al 4 giugno il Teatro Marrucino.

Eventi 18 settembre a Bologna e dintorni: Rosi e “Sotto le nuvole”, il documentario su El Pasador - Una serata dedicata al clarinetto con melodie di Mozart, Poulenc, Weber e Luigi Bassi grazie al duo Giovana Ceranto (pianoforte) e Fabrizio Stella (clarinetto). Scrive msn.com

Eventi 14 giugno a Bologna e dintorni: Orchestra Mozart, Oltrefestival e Nobraino - L’orchestra Mozart si riunisce a Bologna per il penultimo concerto del Ciclo Beethoven. Come scrive bologna.repubblica.it