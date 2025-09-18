Moviola Ajax Inter, il giudizio sulla prestazione dell’arbitro Oliver nella vitoria dei nerazzurri contro l’Ajax. Tutti i dettagli. La vittoria dell’ Inter ad Amsterdam non ha cancellato del tutto le polemiche arbitrali. Il Corriere dello Sport ha infatti criticato duramente la decisione di Michael Oliver di revocare il rigore inizialmente assegnato ai nerazzurri per fallo di Baas su Marcus Thuram. Una scelta che, secondo il quotidiano romano, ha lasciato più di un dubbio e che non è stata ritenuta all’altezza del palcoscenico della Champions League. «C’è voluto il bilancino di un farmacista per togliere il rigore assegnato (correttamente) all’Inter per un fallo netto di Baas su Thuram (cintura all’altezza delle spalle, petto)», scrive il quotidiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Ajax Inter, bocciato Oliver: la ricostruzione sul rigore tolto ai nerazzurri