Se il suo obiettivo è quella Nazionale portoghese che non ha mai nascosto di voler allenare un giorno, oggi José Mourinho compie un primo passo verso quel ritorno in patria che prima o poi doveva concretizzarsi. Dopo un inizio di campionato a singhiozzo ed una bruciante sconfitta nella prima gara di Champions League contro il modesto Qarabag, il Benfica ha scelto lo Special One come sostituto di Bruno Lage, spinto da quella voglia di riportare in biancorosso un allenatore già passato da quelle parti (stagione 200001) e noto per la sua capacità di tirar fuori qualcosa in più dai suoi giocatori. Trattativa lampo e passaggio di Mourinho ai lusitani UFFICIALE poco fa, con il presidente Rui Costa a presentarlo fieramente al pubblico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mourinho, UFFICIALE la firma col Benfica: con le buonuscite un patrimonio da sogno