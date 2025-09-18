Mourinho UFFICIALE il suo arrivo al Benfica Ecco il comunicato sull’allenatore portoghese

Mourinho torna a casa: ufficiale il suo approdo al Benfica fino al 2027. La situazione Ora è ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. Lo “Special One” aggiunge un altro capitolo alla sua straordinaria carriera tornando là dove tutto è cominciato. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale diffuso alla Commissione di mercato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mourinho, UFFICIALE il suo arrivo al Benfica. Ecco il comunicato sull’allenatore portoghese

