Mourinho torna a casa | guiderà il Benfica fino al 2027

Il calcio portoghese accende i riflettori su José Mourinho, tornato oggi sulla panchina del Benfica dopo un quarto di secolo. Il club di Lisbona ha scelto il tecnico 62enne per riaccendere le ambizioni europee. Un ritorno che sa di sfida Chi conosce Mourinho sa quanto bruci ancora la voglia di incidere nel suo Paese. L’ultima . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

