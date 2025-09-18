Mourinho si presenta al Benfica | Voglio tornare a far vincere questo club importante Nemmeno 25 anni ai massimi livelli ti rendono immune a certe emozioni…

Mourinho, nuovo allenatore del Benfica, si è presentato così al suo nuovo club. Ecco le dichiarazioni dello Special One. Un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude 25 anni dopo. José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. Lo “Special One”, reduce dalla sfortunata parentesi al Fenerbahçe, è stato presentato oggi alla stampa, mostrando un lato inedito: più pacato, più saggio, con un unico, grande obiettivo: « Il Benfica è importante, voglio farlo tornare a vincere ». “Penso meno a me stesso”: il nuovo Mourinho. « Arrivo in una fase diversa della mia carriera e come persona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

