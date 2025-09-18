Mourinho si presenta al Benfica | Voglio tornare a far vincere questo club importante Nemmeno 25 anni ai massimi livelli ti rendono immune a certe emozioni…
Mourinho, nuovo allenatore del Benfica, si è presentato così al suo nuovo club. Ecco le dichiarazioni dello Special One. Un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude 25 anni dopo. José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore del Benfica. Lo “Special One”, reduce dalla sfortunata parentesi al Fenerbahçe, è stato presentato oggi alla stampa, mostrando un lato inedito: più pacato, più saggio, con un unico, grande obiettivo: « Il Benfica è importante, voglio farlo tornare a vincere ». “Penso meno a me stesso”: il nuovo Mourinho. « Arrivo in una fase diversa della mia carriera e come persona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mourinho - presenta
Durán perde il volo e non si presenta in ritiro, Mourinho lo minaccia: “Ne pagherà le conseguenze”
#Mourinho si presenta al #Benfica e punge il #Fenerbahce: "Non era al mio livello, qui l'ho ritrovato" ? - X Vai su X
"Noi ALUNNI che affrontano i MAESTRI, grande umiltà" Conte presenta così Manchester City-Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale: Mourinho al Benfica. Oggi sono diverso, meno egocentrico; Benfica, Mourinho si presenta: Fenerbahce? Un errore. Qui torno al mio livello; Il Benfica presenta Mourinho: 'Sono qui per vincere'.
Benfica, Mourinho si presenta: "Fenerbahce? Un errore. Qui torno al mio livello" - Le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo allenatore del club portoghese: insieme a lui il presidente Rui Costa ... Secondo msn.com
Pagina 3 | Benfica, Mourinho si presenta: "Fenerbahce? Un errore. Qui torno al mio livello" - Le dichiarazioni in conferenza stampa del nuovo allenatore del club portoghese: insieme a lui il presidente Rui Costa ... Da corrieredellosport.it