Mourinho si presenta al Benfica | Sono l’allenatore di uno dei club più importanti al mondo! Nessuno mi ha mai fatto sentire così

Internews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole. José Mourinho è tornato alla panchina del Benfica dopo 25 anni, un ritorno che segna una nuova fase nella sua carriera. Il tecnico portoghese, ex allenatore dell’ Inter e vincitore di numerosi trofei, ha parlato della sua esperienza al Fenerbahçe, riconoscendo di aver preso una decisione sbagliata. Nonostante ciò, Mourinho ha sottolineato di non avere rimpianti, ma di aver imparato dai suoi errori. Ha inoltre affermato che allenare il Benfica rappresenta un ritorno al suo livello, un club di prestigio, dove può esprimere al meglio le sue capacità. 🔗 Leggi su Internews24.com

