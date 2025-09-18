Mourinho seguito a casa da un giornalista per il trasferimento al Benfica | Vai a dormire amico

Mourinho firmerà presto un contratto con il Benfica e nel frattempo è stato inseguito per avere qualche informazione in più: il siparietto bizzarro in diretta con il giornalista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mourinho - seguito

Vlahovic Juve, il Fenerbahce di Mourinho si muove in prima linea per affondare sul serbo: l’accelerazione arriva in seguito al quel super colpo da parte dei rivali di sempre!

«Potrebbe davvero accadere: Mou di nuovo in Portogallo, dove tutto ha avuto inizio». Dopo il recente esonero dal Fenerbahce, seguito dalla delusione nei preliminari di Champions contro il Benfica, Josè Mourinho torna a far parlare di sé. Ora il suo nome circ - facebook.com Vai su Facebook

Annuncio a sorpresa del Fenerbahçe: a seguito della mancata qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver perso 1-0 contro il Benfica nell’ultimo turno preliminare, José Mourinho è stato esonerato - X Vai su X

Mourinho seguito a casa da un giornalista per il trasferimento al Benfica: Vai a dormire amico; Pandev provoca Chivu in TV: Soddisfatto del mercato?. La risposta fa ridere tutti e cita Mourinho; Il calcio turco è nella bufera, Mourinho accusa il 'sistema' Galatasaray.

Mourinho gela un giornalista del Feyenoord tirando in ballo la Roma: “Al ritorno non eri mai felice” - José Mourinho è uscito sconfitto nella sfida d'andata dei preliminari di Champions League per con il suo Fenerbahce in casa del Feyenoord. Riporta fanpage.it

Mourinho in Portogallo: "Quale allenatore direbbe di no al Benfica?" - Lo Special One non si è sottratto alle domande dei giornalisti e ha replicato alle parole del presidente del Fenerbahce ... Come scrive msn.com