Mourinho rivela | Benfica? Non ci ho pensato due volte ecco cosa mi hanno chiesto

Le parole di José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, sulla sua nuova avventura sulla panchina del Benfica. Tutti i dettagli. La carriera di José Mourinho è pronta a scrivere un nuovo capitolo. Dopo la parentesi in Turchia, terminata anzitempo con il Fenerbahce, lo Special One è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Benfica. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'atterraggio a Lisbona di questa mattina e le prime dichiarazioni rilasciate dallo stesso tecnico portoghese lasciano pochi dubbi sul futuro immediato. Il Benfica, club storico della capitale lusitana, ha scelto di puntare sul carisma e sull'esperienza internazionale di Mourinho per rilanciarsi dopo stagioni altalenanti.

