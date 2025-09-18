Mourinho | Il Benfica non può perdere come ha perso contro il Qarabag Sono diventato più altruista
José Mourinho è intervenuto per la prima volta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Benfica. Di seguito gli estratti più significativi delle sue dichiarazioni, a partire dalle sue aspettative passando alle motivazioni che lo spingono, critiche a parte. Mourinho: «Sono l’allenatore di uno dei club più grandi al mondo». «Provo tante emozioni, ma l’esperienza mi aiuta a controllarle. Voglio ringraziarvi per la vostra fiducia. Essendo portoghese, ovviamente non c’è nessuno che non conosca la storia e la cultura del Benfica e di questo club, ma voglio chiarire che devo essere in grado di bloccare tutte queste emozioni e vedere il Benfica in modo molto semplice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
