Mourinho Benfica ora è ufficiale | lo Special One è il nuovo tecnico dei portoghesi Sfiderà la Juventus in Champions League all’Allianz Stadium

Mourinho Benfica, è ufficiale la nuova avventura del tecnico portoghese. Affronterà la Juventus in Champions League. Adesso è ufficiale: un’altra panchina si aggiunge alla carriera di José Mourinho. Lo “Special One” torna a casa, diventando il nuovo allenatore del Benfica. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale inviato alla Commissione di mercato portoghese. Il comunicato ufficiale e i dettagli del contratto. «Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per un contratto in vigore fino alla fine della stagione sportiva 202627». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mourinho Benfica, ora è ufficiale: lo Special One è il nuovo tecnico dei portoghesi. Sfiderà la Juventus in Champions League all’Allianz Stadium

