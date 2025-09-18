Mourinho Benfica lo Special One ora è il nuovo tecnico dei portoghesi! Le ultime sull’insediamento dell’allenatore

Mourinho torna alle Aquile a 25 anni dalla prima esperienza! L’annuncio ufficiale dell’allenatore portoghese dopo la firma con il Benfica. José Mourinho torna ufficialmente sulla panchina del Benfica, a 25 anni di distanza dalla sua prima esperienza con le “Aquile” che lo aveva lanciato nel calcio che conta. L’annuncio è stato diffuso tramite comunicato ufficiale del club lusitano alla Commissione di mercato portoghese. « Sport Lisboa e Benfica informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per un contratto in vigore fino alla fine della stagione sportiva 202627 », si legge nel comunicato, che sottolinea la valenza storica e simbolica di questo ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mourinho Benfica, lo Special One ora è il nuovo tecnico dei portoghesi! Le ultime sull’insediamento dell’allenatore

