Tre imputati nel processo per l’incidente della funivia del Mottarone hanno chiesto di patteggiare. Sono Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore dell’esercizio, e Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto. La richiesta di patteggiamento è stata avanzata durante l’udienza preliminare davanti al gup di Verbania Gianni Macchioni. In apertura dell’udienza, il procuratore Alessandro Pepè ha espresso parere favorevole al patteggiamento, evidenziando che sarebbe una soluzione più ‘rapida’ per giungere a una conclusione. La pm Laura Carrera ha annunciato la richiesta di proscioglimento per Martin Leitner e Peter Rabanser, i dirigenti della società che si occupava della manutenzione dell’impianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mottarone, tre imputati chiedono il patteggiamento