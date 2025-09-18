Mottarone | sì ai patteggiamenti nessuno andrà in carcere Questo è il valore che danno alla vita
Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone precipitate all'interno di una funivia. Tra le persone che hanno perso la vita, anche la mamma, il papà, il fratellino e i bisnonni materni di un bambino di 5 anni. Nessuno degli imputati andrà in carcere. "Questo è il valore che danno alla vita delle persone", sono state le poche parole di Vincenza Minutella, la mamma di Silvia Malnati, morta nello schianto. Il gup di Verbania, Gianni Macchioni, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi avanzata da Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, e a 4 anni e 11 mesi e 4 anni e 5 mesi proposte da Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
