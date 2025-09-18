Mottarone accolti tre patteggiamenti

15.10 Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. Si chiude così la vicenda sulla tragedia del Mottarone, incidente della funivia in cui il 23 maggio persero la vita 14 persone. Il gup di Verbania, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi per Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, a 4 anni e 11 mesi per Enrico Perocchio, e 4 anni e 5 mesi per Gabriele Tadini. Nessuno dei 3 andrà in carcere. Accolta anche la richiesta di proscioglimento per i manager Leitner e Rabanser. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it