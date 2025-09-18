Mottarone accolti tre patteggiamenti
15.10 Tre patteggiamenti e due proscioglimenti. Si chiude così la vicenda sulla tragedia del Mottarone, incidente della funivia in cui il 23 maggio persero la vita 14 persone. Il gup di Verbania, ha accolto le istanze a patteggiare a 3 anni e 10 mesi per Luigi Nerini, il titolare della Ferrovia del Mottarone, a 4 anni e 11 mesi per Enrico Perocchio, e 4 anni e 5 mesi per Gabriele Tadini. Nessuno dei 3 andrà in carcere. Accolta anche la richiesta di proscioglimento per i manager Leitner e Rabanser. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: mottarone - accolti
Tragedia del Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, due prosciolti; Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti; Tragedia del Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, due prosciolti.
Strage del Mottarone, accolti i tre patteggiamenti. Due prosciolti - Il titolare delle Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, ha chiesto di patteggiare una condanna a 3 anni e 10 mesi per l'incidente della funivia in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone. Riporta ansa.it
Mottarone: accolti i tre patteggiamenti, 2 prosciolti - Si chiude così la vicenda giudiziaria sulla tragedia del Mottarone, in cui persero la vita 14 persone. Scrive msn.com