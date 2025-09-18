Moto perde controllo due morti sulla tangenziale di Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Ieri sera dopo le 22, lungo la Tangenziale di Napoli, una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita contro le barriere. Entrambe le persone a bordo sono morte. L’incidente è avvenuto nella galleria monte Sant’Angelo est in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul colpo, il passeggero, una donna, dopo pochi minuti.  Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

