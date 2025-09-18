Moto gp Yamaha e il V4 Meregalli | Lo useremo nel 2026 e nel 2027

Bologna, 18 settembre 2025 – E’ partito da Misano il nuovo corso di Yamaha. Progetto rivoluzionato e ora ancorato attorno al nuovo motore V4. Primi dati raccolti in pista con la wild card Augusto Fernandez al gp della Riviera di Rimini ma l’intenzione dei giapponesi è di ‘stressare’ ulteriormente il progetto in altre due gare da qui a fine stagione. Il tutto in ottica 2026 e, soprattutto, in ottica 2027 quando cambieranno i regolamenti tecnici con riduzione dell’aerodinamica, eliminazione degli abbassatori e riduzione della potenza dei motori. Insomma, i tre diapason cercano una risalita e puntano su un progetto nuovo a livello motoristico per colmare il divario con Ducati e Aprilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Yamaha e il V4. Meregalli: “Lo useremo nel 2026 e nel 2027”

Moto gp, Yamaha e il V4. Meregalli: “Lo useremo nel 2026 e nel 2027” - A Misano Yamaha ha messo in pista il nuovo progetto attorno al motore V4, mentre Quartararo non ha rilasciato dichiarazioni esaltanti il team director Meregalli annuncia: salvo colpi di scena lo usere ... Scrive sport.quotidiano.net

