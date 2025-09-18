Mostre proiezioni di film e la stella | Italia e America ricordano Rambaldi

Lo scorso 15 settembre il mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, morto nel 2012, avrebbe compiuto 100 anni e per celebrarlo l’Emilia-Romagna gli dedica tante iniziative, a cominciare da Ferrara - era nato a Vigarano Mainarda-, dove fino al 21 settembre, in Municipio, si può visitare la mostra ‘Carlo Rambaldi. Dal Cielo alla Terra’, con una prima parte dedicata a disegni realizzati dall’artista e una seconda con una decina di scatti inediti del fotografo Lino Ghidoni. Al papà di E.T., King Kong e Alien, tre volte Premio Oscar che prima di andare a Hollywood trovò in Ferrara la sua palestra creativa dove realizzò i primi cortometraggi documentaristici, Vigarano Mainarda dedica invece, fino al 24 settembre, il Premio Rambaldi con eventi e l’intitolazione di un giardino con una statua; ma grossi progetti prenderanno vita in America, come racconta Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero della cultura, che annuncia la mostra al Museo del Cinema di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mostre, proiezioni di film e la stella: "Italia e America ricordano Rambaldi"

