Mostre internazionali e welfare culturale | la prossima stagione di MAD Murate Art District

MAD Murate Art District inaugura una stagione che intreccia mostre internazionali e un ricco programma di attività formative all’insegna del welfare culturale, confermando la sua vocazione a essere non solo un luogo espositivo ma un laboratorio di ricerca, produzione, inclusione e sperimentazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: mostre - internazionali

“designer’s table”: sono dodici i giovani designer vincitori del progetto culturale che lega italia e corea, protagonisti a novembre di due mostre internazionali a seoul e milano.

Firenze, al via la nuova stagione delle Murate tra mostre internazionali e corsi inclusivi

Mostre internazionali e welfare culturale: ecco la nuova stagione di Murate Art District

Dal 25 al 28 settembre installazioni, mostre e incontri internazionali. Aldo Cingolani ospite d’onore: «Un privilegio celebrare il design come strumento di rigenerazione culturale» - facebook.com Vai su Facebook

Mostre internazionali e welfare culturale: ecco la nuova stagione di Murate Art District; Presentata la nuova stagione del Murate Art District: Mostre internazionali e welfare culturale; Mostre internazionali e welfare culturale per l'autunno del MAD, Murate Art District, di Firenze.

Mostre internazionali e welfare culturale: ecco la nuova stagione di Murate Art District - Presentata stamani dalla direttrice artistica Valentina Gensini e dall'assessore Giovanni Bettarini il programma di mostre e attività formative inclusive del MAD, che si conferma laboratorio di ricerc ... Lo riporta lanazione.it

Mostre internazionali e welfare culturale per l’autunno del MAD, Murate Art District, di Firenze - Tra le esposizioni "Cultura (im)materiale" dell'artista thailandese Jakkai Siributr e "Il Tempo fluido" con la produzione video dell'artista cinese Che Jianquan. intoscana.it scrive