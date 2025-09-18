Mostra fotografica camminate e concerto lirico | un ricco programma di eventi per ricordare Angelo Masini
Ricco programma di eventi in previsione del centenario della morte di Angelo Masini (1844-1926). È stata allestita la mostra fotografica "Storia del Teatro Comunale (1776-1944) e dei suoi protagonisti", si svolgerà una visita guidata al complesso San Domenico, si terranno tre diverse camminate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
