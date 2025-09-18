Morto l' ex docente della Cattolica Maurizio Rebuzzini segni di strangolamento sul collo

È morto in circostanze ancora tutte da chiarire Maurizio Rebuzzini, 74 anni, fotografo, giornalista ed ex docente di Storia della fotografia all’Università Cattolica di Brescia. L’uomo è stato trovato agonizzante nel suo studio di via Zuretti, a Milano, nella zona della Stazione Centrale, e poco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

