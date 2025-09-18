Morto l' ex docente della Cattolica Maurizio Rebuzzini segni di strangolamento sul collo

È morto in circostanze ancora tutte da chiarire Maurizio Rebuzzini, 74 anni, fotografo, giornalista ed ex docente di Storia della fotografia all’Università Cattolica di Brescia. L’uomo è stato trovato agonizzante nel suo studio di via Zuretti, a Milano, nella zona della Stazione Centrale, e poco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: morto - docente

Morto mentre è in vacanza in Grecia: addio a Maurizio Pagliaro, docente triestino

Morto Giorgio Bazo, docente di economia internazionale e politica e appassionato alpinista

Malore mentre fa il bagno nel lago di Como: morto Siro Toscani, docente universitario 68enne

Tragedia all'istituto comprensivo "55 Piscicelli - Maiuri" di Napoli, morto docente 60enne ? - facebook.com Vai su Facebook

Morto a Milano Maurizio Rebuzzini, critico fotografico ed ex docente della Cattolica. Si indaga per omicidio; Maurizio Rebuzzini morto a Milano, indagini per omicidio sul fotografo 74enne ex docente alla Cattolica; Morto l'ex docente della Cattolica Maurizio Rebuzzini, segni di strangolamento sul collo.

Milano, trovato morto un ex docente universitario e fotografo: si sospetta un omicidio - Giallo a Milano, dove un ex docente universitario e fotografo è stato trovato morto sul ballatoio del palazzo in via Zuretti dove aveva il suo studio professionale: si sospetta si tratti di omicidio. Si legge su notizie.it

Morto il professore della Cattolica Maurizio Rebuzzini: ipotesi omicidio - Il figlio l'ha trovato agonizzante sul ballatoio dello studio, potrebbe essere stato strangolato. Segnala quibrescia.it