Morto il pugile Jesus Mercado | il suo corpo è stato trovato avvolto in una coperta aveva 21 anni

Il pugile messicano Jesus Ivan Mercado aveva 21 anni. Nei giorni scorsi i suoi familiari avevano fatto una denuncia di scomparsa. Poi il triste e macabro ritrovamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - pugile

L'Inghilterra piange il pugile 'Hitman' Hatton, morto a 46 anni

Addio a Ricky Hatton, l'ex pugile è stato trovato morto in casa

È morto il pugile degli Oasis: addio a Ricky Hatton, campione ed eroe della working class. Ritrovato in casa in "circostanze non sospette", aveva 46 anni - X Vai su X

Ricky Hatton, morto a 46 anni ex campione mondiale di boxe Tanti gli omaggi degli amici del pugile - facebook.com Vai su Facebook

Morto il pugile Jesus Mercado: il suo corpo è stato trovato avvolto in una coperta, aveva 21 anni.

Morto il pugile Jesus Mercado: il suo corpo è stato trovato avvolto in una coperta, aveva 21 anni - Nei giorni scorsi i suoi familiari avevano fatto una denuncia di scomparsa ... Da fanpage.it