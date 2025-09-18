Morto il neonato travolto dal trattore
0.24 Tragedia a Saint-Pierre, in Valle d'Aosta: il bimbo di tre mesi rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri in un incidente agricolo è deceduto all'ospedale Parini di Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato investito da un trattore condotto dallo zio,mentre era in manovra all'interno dell'azienda agricola di famiglia. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, le condizioni sono apparse subito critiche e il trasferimento fuori regione era stato giudicato troppo rischioso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
