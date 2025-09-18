Morto dopo il taser tre agenti indagati La madre | Credo nello Stato ma non si può braccare un ragazzo così

La procura di Reggio Emilia ha iscritto tre poliziotti nel registro degli indagati in relazione alla morte di Claudio Citro, il 42enne deceduto all'alba del 15 settembre in ospedale, dopo un controllo della polizia nella frazione Massenzatico, dove era stato bloccato con il taser dopo essere. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: morto - dopo

Julian McMahon morto dopo una lunga malattia, addio all’attore di Streghe e Nip/Tuck

Manuel Budini morto a 16 anni, 3 giorni dopo la folle gara in scooter

Era morto dopo l’incidente, settimana di ricerche vane: lo ritrova il figlio grazie all’AirTag della moto

MESSINA | Tragedia a Messina, anziano investito sul Viale Boccetta. E' morto dopo 4 giorni di agonia. https://gazzettadelsud.it/?p=2100945 - facebook.com Vai su Facebook

Il caso del 41enne morto dopo l'intervento della polizia col taser a Massenzatico, Reggio Emilia. "Era agitato, c'era tanta confusione", dice chi ha assistito alla scena. @TgrRaiER ?https://rainews.it/tgr/emiliaromagna… - X Vai su X

Morto dopo il taser, tre indagati in vista dell'autopsia; Morto dopo il taser, tre agenti indagati. La madre: Credo nello Stato, ma non si può braccare un ragazzo così; Morto dopo il taser, tre indagati. Oggi l’autopsia sul corpo di Citro.

Morto dopo il taser, tre indagati in vista dell'autopsia - E' fissato per domani in tarda mattinata il conferimento al medico legale dell'incarico per l'autopsia disposta così da chiarire le cause della morte di Claudio Citro, 42enne deceduto all'alba del 15 ... Segnala ansa.it

Morto dopo il taser, tre agenti indagati. La madre: "Credo nello Stato ma non si può braccare un ragazzo così" - La polizia ha riferito che Citro si era mostrato aggressivo, secondo la madre "stava chiedendo aiuto". Da today.it