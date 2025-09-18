Morto dopo essere stato neutralizzato col taser | tre indagati

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ fissato per la tarda mattinata il conferimento al medico legale dell’incarico per l’autopsia disposta così da chiarire le cause della morte di Claudio Citro, 42enne deceduto all’alba del 15 settembre all’ ospedale di Reggio Emilia, dopo un controllo della polizia a Massenzatico, dove era andato in escandescenza ed era stato utilizzato il taser. Sono tre gli indagati dalla Procura reggiana: si tratta di iscrizioni come atto di garanzia, per consentire di partecipare agli accertamenti necessari per chiarire l’accaduto. Due poliziotti sono difesi dall’avvocato Giovanni Tarquini, il fascicolo è per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

