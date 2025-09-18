Morto Brad Everett Young fotografo delle star e attore di Grey' s Anatomy

Hollywood piange Brad Everett Young, celebre fotografo delle star e attore televisivo, morto a soli 46 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte di domenica sulla 134 Freeway. Secondo quanto riferito dal suo agente Paul Christensen a The Hollywood Reporter, Young stava tornando a casa dopo aver visto un film, quando la sua auto è stata travolta da un veicolo che procedeva contromano. L’impatto è stato fatale: è morto sul colpo. L’altro conducente, sopravvissuto, è attualmente ricoverato in ospedale. Il fotografo delle celebrità. Con la sua macchina fotografica, Brad Everett Young era diventato un volto noto nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Brad Everett Young, fotografo delle star e attore di Grey's Anatomy

